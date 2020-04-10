Загадочное исчезновение Алиссона Бекера. Видео из дома вратаря «Ливерпуля»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон в историях Instagram опубликовал новое видео. Бразилец, находящийся на самоизоляции дома из-за коронавируса, показал подписчикам фокус с одеялом.

Популярная страница 433 опубликовала видео на своем аккаунте, написав: «Алиссон тренируется как волшебник, так как футбол... исчез».

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 9 на 10 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 592 801 человека. Умерших — 95 021, выздоровевших — 353 315.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется