Забитцер: «Я быстро принял решение о переходе в «Манчестер Юнайтед», я счастлив здесь»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер поделился впечатлениями от выступления за клуб.

«Мне пришлось принять быстрое решение о переходе в январе, — цитирует Sky Sports Забитцера. — Я был сосредоточен на этом, было ясно, что это просто аренда до лета. Я принимаю каждую игру такой, какой она есть, я очень счастлив быть здесь. Я буду выкладываться на 100 процентов, что бы ни случилось летом. Посмотрим, что будет дальше. Я очень счастлив быть частью этой команды, этого удивительного клуба, и я чувствую себя очень желанным гостем. Я очень счастлив в данный момент».

Забитцер перешел в «МЮ» на правах аренды из «Баварии» в январе этого года. Срок соглашения 29-летнего австрийца с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Забитцер провел за «красных дьяволов» 9 матчей и отметился 1 голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.