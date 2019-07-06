Заа, вероятно, прокомментировал возможный уход в "Арсенал". Или нет

Нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа впервые за несколько дней нарушил молчание и написал загадочный твит. Ранее в СМИ появилась инфомация, что он может покинуть клуб и перейти в "Арсенал".

"Что случилось с фактами? Очень печально и обидно, когда кто-то открывает рот и начинает говорить о вещах и ситуациях, о которых он совершенно ничего не знает", - написал Заа в Twitter. О чем идет речь, футболист не уточнил, но пользователи в комментариях предположили, что все же он имел в виду слухи о трансфере.