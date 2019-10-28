Заа сравнил фол Гендузи с приемом из американского футбола
13:00
Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа сравнил фол на нем полузащитника «Арсенала» Маттео Гендузи с приемом из американского футбола. В концовке лондонского дерби (2:2) Гендузи с нарушением правил остановил контратаку соперника с участием Заа.
NFL's at Wembley... ??? pic.twitter.com/QOkyetV1dh— Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) October 27, 2019
Фол повлек за собой стычку обеих команд. Главный арбитр матча 10-го тура чемпионата Англии Мартин Аткинсон предъявил французу желтую карточку.
— Я был вынужден сфолить на Заа в концовке, иначе бы он выходил на ворота, — цитирует Гендузи Sky Sports. — Я был последним защитником, хотя и далеко от ворот. Мне пришлось сделать это.
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