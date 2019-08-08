Заа подал "Кристал Пэлас" запрос на трансфер

Нападающий Вильфрид Заа намерен покинуть "Кристал Пэлас". 26-летний ивуариец подал руководству "орлов" запрос на трансфер и не собирается принимать участия в тренировках команды, сообщает Sky Sports.

Главным претендентов на Заа называется "Эвертон". "Ириски" уже предпринимали несколько попыток приобрести игрока, но всякий раз получали отказ. "Пэлас" хочет получить за трансфер 80 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Заа в 36 матчах забил 10 мячей и сделал 10 голевых передач.

Напоним, что сегодня в Англии закрывается тарнсферное окно.