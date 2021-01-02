Заа намерен покинуть «Кристал Пэлас» этой зимой

Форвард «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа не собирается продолжать выступать за нынешний клуб. 28-летний ивуариец до сих пор рассчитывает покинуть стан «орлов», так как летом игроку не дали возможности рассмотреть предложения от других команд, сообщает Sky Sports.

28-летнего нападающего в «ПСЖ» хочет видеть тренер Маурисио Покеттино, который возглавил парижский клуб. Аргентинский специалист хотел подписать футболиста еще во время того, как работал в «Тоттенхэме».

В текущем сезоне Заа в 15 матчах АПЛ забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2023 года.