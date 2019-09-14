Заа меняет агента из-за срыва трансфера в «Арсенал». Он может стать клиентом Райолы

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может стать клиентом одного из самых влиятельных футбольных агентов современности Мино Райолы, утверждает Daily Mail. Футболист меняет агента из-за срыва трансфера этим летом.

Интерес к Заа в летнее трансферное окно проявлял «Арсенал», но в итоге хавбек остался в «Кристал Пэлас». В нынешнем сезоне 26-летний ивуариец провел 4 матча в чемпионает Англии и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне на его счету 34 встречи в АПЛ, 10 голов и 10 передач.