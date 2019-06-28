Заа хочет покинуть "Кристал Пэлас". Им интересуется "Арсенал"

Нападающий "Кристал Пэлас"​ Вильфрид Заа намерен сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации Sky Sports, 26-летний ивуариец, которым интересуется "Арсенал", хочет остаться в Лондоне и принимать участие в еврокубках.

Сообщается, что "канониры" сделают официальное предложение после того, как представители клубов проведут предварительные переговоры о возможности заключения сделки.

"Кристал Пэлас" не хочет продавать Заа, поэтому оценивает игрока в 80 миллионов фунтов стерлингов. Если трансфер состоится, то 25 процентов от суммы получит бывший клуб нападающего "Манчестер Юнайтед"​.

В сезоне 2018/19 Вильфрид Заа провел за "Кристал Пэлас" 36 матчей, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

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