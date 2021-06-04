Заа хочет покинуть «Кристал Пэлас» до начала подготовки к новому сезону
07:40
Форвард «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа намерен покинуть клуб, сообщает Times.
По сведениям источника, 28-летний ивуариец сообщил руководству клуба, что хочет покинуть команду перед началом подготовки к новому сезону. Ранее им интересовались «Тоттенхэм» и «Эвертон».
В сезоне-2020/21 Заа провел 31 матч за «Кристал Пэлас», на его счету 11 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.
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