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За последние 10 лет хуже «МЮ» пенальти бьет только одна команда

23:16
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Игроки «Манчестер Юнайтед» не забили 17 пенальти из 58 (70,7%) за последние 10 лет, сообщает Daily Mail.

Из выступающих сейчас в премьер-лиге команд хуже пенальти исполняет только «Норвич»: футболисты команды не реализовали 16 пенальти из 43 (62,8%).

Лучше всех в последние 10 лет пенальти бьют игроки «Вест Хэма», которые реализовали 35 пенальти из 40 (87,5%).

Чемпионат Англии: новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирная таблица

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