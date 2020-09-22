Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«За две недели было трудно подготовиться». Де Брейне — о первом матче в сезоне

07:38
Теги:

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне после победы над «Вулверхэмптоном» во 2-м туре чемпионата Англии (3:1) отметил, что подготовка к сезону была сложной.

— Думаю, мы сыграли очень хорошо, — цитирует BBC Де Брейне. — Очевидно, что во втором тайме были ситуации, коогда было сложно, потому что соперник силен в нападении. Но мы играли надежно и не сильно рисковали. Хотя всего за две недели тренировок было трудно подготовиться. Это странный сезон. Мы знаем, что нам нужно хорошо начать. В последние несколько сезонов" «волки» были для нас чем-то вроде пугала.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир