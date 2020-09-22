Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне после победы над «Вулверхэмптоном» во 2-м туре чемпионата Англии (3:1) отметил, что подготовка к сезону была сложной.

— Думаю, мы сыграли очень хорошо, — цитирует BBC Де Брейне. — Очевидно, что во втором тайме были ситуации, коогда было сложно, потому что соперник силен в нападении. Но мы играли надежно и не сильно рисковали. Хотя всего за две недели тренировок было трудно подготовиться. Это странный сезон. Мы знаем, что нам нужно хорошо начать. В последние несколько сезонов" «волки» были для нас чем-то вроде пугала.