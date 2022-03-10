«Ювентус» проявляет интерес к четырем игрокам «Челси», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб интересуется защитником Антонио Рюдигером, а также полузащитниками Жоржиньо, Кристианом Пулишичем и Хакимом Зиешем.

Отмечается, что Жоржиньо является главной трансферной целью «Ювентуса», а Зиеш и Пулишич являются альтернативой полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании ввело санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича. Бизнесмену запрещен въезд в Великобританию, его активы в стране заморожены. До введения санкций он передал управление лондонским клубом попечителям благотворительного фонда.