«Ювентус» проведет переговоры с агентом Погба. Туринцы предложат полузащитнику менее выгодные условия, чем «МЮ» и «ПСЖ»

«Ювентус» проведет переговоры с агентом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Раффаэлом Пиментом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в понедельник, 16 мая, агент 29-летнего француза приедет в Турин, чтобы обсудить возможный трансфер.

Отмечается, что интерес к полузащитнику также проявляет «ПСЖ», в то время как «Манчестер Юнайтед» хотят сохранить игрока.

При этом оба клуба предложат Погба более выгодные условия, чем «Ювентус».

Представители туринского клуба надеются, что француз примет решение в их пользу. В случае перехода в «Ювентус» полузащитник будет в центре проекта.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.