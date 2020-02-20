«Ювентус» предложит 50 миллионов евро и Рэмси в обмен на Погба

«Ювентус» предложит 50 миллионов евро и полузащитника Аарона Рэмси в обмен на хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Погба — главная трансферная цель «Юве» на летнее трансферное окно, сам 26-летний француз желает покинуть «МЮ».

В сезоне-2019/20 Погба принял участие в 8 матчах за «МЮ», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего француза в 100 миллионов евро. На счету Рэмси 2 гола в 21 матче за «Ювентус» во всех турнирах, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего валлийца в 40 миллионов евро.