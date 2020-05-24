«Ювентус» интересуется Виллианом

«Ювентус» интересуется нападающим «Челси» Виллианом, сообщает Mediaset.

По информации источника, итальянский клуб готов предложить 31-летнему бразильцу контракт на выгодных условиях. Сообщается, что футболист интересен главному тренеру «бьяконери» Маурицио Сарри. Действующее соглашение Виллиана с «Челси» истекает в конце июня этого года.

На счету Виллиана 7 голов и 6 результативных передач в 37 матчах за «Челси» в сезоне-2019/20.