«Ювентус» и «Интер» могут подписать Пулишича в январе. Хавбек «Челси» не против перехода

«Ювентус» и «Интер» в январе поборются за Пулишича

«Ювентус» и «Интер» могут подписать полузащитника «Челси» и сборной США Кристиана Пулишича, сообщает Goal.com.

По данным источника, игрок нуждается в большей игровой практике и не против смены клуба.

Контракт игрока с «Челси» действует до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Пулишич забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 18 матчах за «Челси». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.