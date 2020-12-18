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«Ювентус» хочет включить Дибалу и Бернардески в сделку по Погба

17:53
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«Ювентус» готов отдать двух своих игроков, чтобы вернуть в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает ЕSPN.

По данным источника, туринский клуб хочет включить в сделку нападающих Пауло Дибалу, который еще не продлил контракт с «Ювентусом», и Федерико Бернардески.

Соглашение Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2022 года, однако в СМИ сообщалось о желании 27-летнего футболиста покинуть английский клуб.

В текущем сезоне француз провел 10 матчей в АПЛ, отметившись 1 голом.

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