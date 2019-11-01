«Ювентус» хочет переманить 19-летнего голландца из «МЮ»

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Тахит Чонг может перебраться в «Ювентус». Как сообщает VI.nl, туринский клуб намерен подписать 19-летнего голландца бесплатно следующим летом, когда истечет срок его контракта с «МЮ».

— Да, топ-клубы интересуются Тахитом, — сказал агент игрока Эркан Алкан. — Но еще рано о чем-то говорить. Мы с нетерпением ждем предложения контракта от «МЮ», чтобы понять, какой вариант будет наилучшим для его карьеры.

Чонг перешел в «МЮ» в 2016 году из «Аякса» и провел в составе английской команды восемь матчей.