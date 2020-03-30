«Ювентус» готов предложить Пьянича или Дибалу с доплатой в обмен на Погба

«Ювентус» готов предложить «Манчестер Юнайтед» обмен футболистами, сообщает Tuttosport.

По информации источника, «бьяконери» могут предложить «красным дьяволам» полузащитника Миралема Пьянича или нападающего Пауло Дибалу плюс 55 миллионов фунтов в обмен на полузащитника Поля Погба. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 26-летний француз, скорее всего, покинет «МЮ» летом.

В сезоне-2019/20 Погба провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов фунтов.