Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

30 сентября, 18:08

Клопп заявил, что не хочет возвращаться к тренерской работе

Алина Савинова

Юрген Клопп рассказал, чем занимался после ухода из «Ливерпуля». По словам немецкого специалиста, он не планирует больше работать в качестве тренера.

Клопп ушел с поста главного тренера мерсисайдцев после завершения сезона-2023/24. Он возглавлял английскую команду с 2015 года.

«Я просто гулял. Занимался спортом. Наслаждался жизнью, проводил время с внуками. Абсолютно нормальные вещи. Я знал, что буду работать, но также знал, что больше не хочу работать тренером. Сейчас я думаю так, но никогда не знаешь точно. Мне 58. Если я возобновлю карьеру в 65, все скажут: «Ты же говорил, что больше никогда этого не сделаешь!» Ну, извините, я был уверен на 100 процентов, когда говорил это», — приводит The Athletic слова Клоппа.

Немец отметил, что во время тренерской карьеры побывал во многих разных странах, но ничего в них не видел, кроме отеля, стадиона и тренировочной базы. Сейчас же у него есть выбор, куда и когда поехать в отпуск.

«Я не соскучился. Я все еще в футболе, я все еще на работе, в привычной для меня среде. Но каждый день я учусь чему-то новому», — добавил он.

Вместе с «Ливерпулем» Клопп завоевал 8 трофеев, в частности выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Также он тренировал «Майнц» и «Боруссию», которая под его руководством дважды завоевывала золотые медали бундеслиги.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
Читайте также
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Салиба — о подписании нового контракта с «Арсеналом»: «Я счастлив не на 100 процентов. Мы должны выигрывать титулы»

Слот сообщил, что вратарь Алиссон пропустит матч с «Челси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2
 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3
 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4
 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
5
 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6
 Тоттенхэм 6 3 2 1 11-4 11
7
 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
8
 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
9
 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
10
 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
11
 Челси 6 2 2 2 11-8 8
12
 Лидс 6 2 2 2 6-9 8
13
 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14
 МЮ 6 2 1 3 7-11 7
15
 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
16
 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 6-14 4
19
 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
4.10 14:30
Лидс – Тоттенхэм
 - : -
4.10 17:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
4.10 17:00
МЮ – Сандерленд
 - : -
4.10 19:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
5.10 16:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
5.10 16:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
5.10 16:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
5.10 16:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.10 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Холанн

Эрлин Холанн

Манчестер Сити

 8
Джейдон Энтони

Джейдон Энтони

Бернли

 4
Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Борнмут

 4
П
Джек Грилиш

Джек Грилиш

Эвертон

 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Сандерленд

 3
Эль-Хаджи Малик Диуф

Эль-Хаджи Малик Диуф

Вест Хэм

 3
И К Ж
Рейнилдо Мандава

Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 5 1 1
Тоте Гомеш

Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 6 1 1
Тревор Чалоба

Тревор Чалоба

Челси

 6 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости