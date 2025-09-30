Клопп заявил, что не хочет возвращаться к тренерской работе

Юрген Клопп рассказал, чем занимался после ухода из «Ливерпуля». По словам немецкого специалиста, он не планирует больше работать в качестве тренера.

Клопп ушел с поста главного тренера мерсисайдцев после завершения сезона-2023/24. Он возглавлял английскую команду с 2015 года.

«Я просто гулял. Занимался спортом. Наслаждался жизнью, проводил время с внуками. Абсолютно нормальные вещи. Я знал, что буду работать, но также знал, что больше не хочу работать тренером. Сейчас я думаю так, но никогда не знаешь точно. Мне 58. Если я возобновлю карьеру в 65, все скажут: «Ты же говорил, что больше никогда этого не сделаешь!» Ну, извините, я был уверен на 100 процентов, когда говорил это», — приводит The Athletic слова Клоппа.

Немец отметил, что во время тренерской карьеры побывал во многих разных странах, но ничего в них не видел, кроме отеля, стадиона и тренировочной базы. Сейчас же у него есть выбор, куда и когда поехать в отпуск.

«Я не соскучился. Я все еще в футболе, я все еще на работе, в привычной для меня среде. Но каждый день я учусь чему-то новому», — добавил он.

Вместе с «Ливерпулем» Клопп завоевал 8 трофеев, в частности выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Также он тренировал «Майнц» и «Боруссию», которая под его руководством дважды завоевывала золотые медали бундеслиги.