Клопп: «Травма ван Дейка очень серьезная, речь идет о неделях»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о характере травмы основного защитника команды Вирджила ван Дейка.

Нидерландец был заменен из-за повреждения в перерыве матча 19-го тура чемпионата Англии против «Брентфорда» (1:3).

«Травма ван Дейка стала для нас большой неожиданностью. По началу, она не была слишком болезненной для него. Но я решил заменить его, чтобы не рисковать. Диагноз, который ему поставили — очень серьезный. Возможно, он будет восстанавливаться более месяца. Я надеюсь, что он вернется в строй гораздо быстрее. У нас, конечно, есть другие центральные защитники, так что на данный момент ситуация нормальная. В любом случае, Вирджил — очень важный игрок для команды. Мы все надеемся, что он вернется намного быстрее», — приводит слова Клоппа Goal.

«Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков за 17 матчей.

В текущем сезоне 31-летний ван Дейк провел за английскую команду 24 игры во всех турнирах и забил три гола.