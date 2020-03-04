Юрген Клопп: «Я ношу бейсболку и плохо выбрит, почему я должен рассуждать о коронавирусе?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что ему нечего сказать по поводу ситуации с новым коронавирусом. Вспышка эпидемии уже стала причиной отмены и переноса ряда спортивных состязаний, однако Клопп уверен, что он не обладает достаточной компетенцией для обсуждения вопроса.

— Что я действительно не люблю, так это то, что по серьезным вопросам мнение футбольного тренера почему-то считается важным, — сказал Клопп. — Я не понимаю. Я действительно не понимаю. Я могу задать те же вопросы вам, вы в той же роли, что и я. Не имеет значения, что говорят известные люди. Нам нужно обсуждать вопросы более разумно. Об этом не должны говорить люди, которые совершенно ничего не понимают в теме, такие, как я. Об этом должны говорить те, кто в теме, а не футбольные тренеры.

Политика, коронавирус, почему я? Я ношу бейсболку и плохо выбрит. Я осведомлен так же, как вы, может, даже меньше, не знаю.

Я живу на этой планете и хочу, чтобы она была безопасной и здоровой. Я желаю всем наилучшего, но мое мнение о коронавирусе не важно.