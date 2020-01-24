Юрген Клопп: «Вулверхэмптон» отличается от многих других команд АПЛ"

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Вулверхэмптоном» в 24-м туре чемпионата Англии (2:1) отметил игру соперника. Также он похвалил своих игроков.

— Это было здорово. У соперника дела идут очень хорошо. «Волки» действительно отличаются от многих других команд, потому что используют ширину поля, — цитирует BBC Клоппа. — После пропущенного гола нам удалось вернуть себе контроль, и это важно. Шансы у нас были невероятные. Мы по крайней мере четыре или пять раз имели выходы один на один с вратарем. Гениальный момент Бобби Фирмину помог нам. Мы не паниковали. Все отработали свои моменты. Горжусь своими парнями. Это невероятно.