Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об ожиданиях от встречи 12-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Команды в турнирной таблице разделяют шесть баллов.

— Мы хотим победить, постараемся сделать все, чтобы это произошло, — цитирует Клоппа официальный сайт клуба со ссылкой на Sky Sports. — Затем оценим ситуацию. Если она улучшится, пусть будет так. Сезон на этом не заканчивается.

Мы знаем, что это большая игра. Весь мир будет смотреть этот матч, я бы на 100 % посмотрел, все, кого знаю, также посмотрят. Действительно с нетерпением жду этого. Ожидаю напряженной игры. Как именно это будет? Я не знаю.

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