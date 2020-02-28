Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера об интересе к нему со стороны мерсисайдской команды.

— Вернер сказал, что гордится интересом «Ливерпуля»? Это приятно, но больше мне нечего добавить по этой теме, — цитирует Sky Sports Клоппа. — Хорошо, что он не заявил: «Ливерпуль» — последнее место, куда я бы пошел". Рад, что футболисты отзываются о нас в положительном ключе.

На счету 23-летнего Вернера 27 голов и 11 результативных передач в 33 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немецкого форварда в 75 миллионов евро, однако по информации СМИ, в контракте игрока с нынешним клубом прописан пункт об отступных в размере 58 миллионов евро, который перестанет действовать в апреле 2020 года.