Юрген Клопп: «ВАР никогда не будет точным на 100 процентов, все это знают»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил работу ВАР. По его мнению, система могла бы работать лучше.

— ВАР может работать лучше, — цитирует Клоппа Sky Sports. — Система никогда не будет точной на 100 процентов, все это знают. Однако есть пара вещей, которые работают неправильно.

ВАР должен становиться лучше в части определения офсайдов и игры рукой. От УЕФА поступало несколько хороших идей на тему того, как мы можем разобраться с этим. Так что все работают над улучшениями.

Место для ошибок все равно остается. Эти вещи выполняются людьми. А люди не являются идеальными. Никто и не просит об идеальной работе, мы просто ходим правильных решений.