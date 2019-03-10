Юрген Клопп: "В большинстве лиг такой гол, который забил "Бернли", не засчитали бы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен победой над "Бернли" (4:2) в матче чемпионата Англии. По его словам, судья не должен был засчитывать первый гол соперника, который был забит прямым ударом с углового - в этот момент против вратаря сыграл футболист "Бернли".

– Мы сыграли в свой футбол, – цитирует ВВС Клоппа. – В ситуации с первым голом "Бернли", возможно, виноват ветер. К тому же была игра против вратаря. В большинстве лиг такого гола не допустили бы. Нельзя так играть против голкипера во вратарской.

Лаллана? Он не забил, но сыграл прекрасно, был лучшим. Это выдающаяся игра.

После счета 3:1 все полученные "Бернли" мячи доставались сопернику от нас. Но в целом я доволен игрой.