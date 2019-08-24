Юрген Клопп: «У Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что у нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга нет недостатков. «Красные» сыграют с «канонирами» в субботу, 24 августа, в рамах 3-го тура АПЛ.

— Прошло четыре года с тех пор, как я работал с Обамеянгом, — цитирует Goal Клоппа. — Все знают о нем все, и нет никаких сюрпризов. У Аубы нет никаких реальных недостатков, кроме его модного стиля. Когда мы играли, то защищались против него, но из-за его скорости, невозможно сделать это на 100 процентов правильно. Это просто сложно.

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