Юрген Клопп: «Стоило один раз упустить соперника, как вы видели, к чему это привело»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после завершения матча 12-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (3:1) объяснил, за счет чего его команда смогла добиться победы.

— Соперник играл хорошо. Нам пришлось очень непросто в обороне, но в атаке удалось забить отличные голы, — цитирует Клоппа BBC.

Игра была тяжелая, очень интенсивная. Стоило один раз упустить соперника, дать ему свободу, как вы видели, к чему это привело.

Могу отметить своих ребят. Они провели очень сконцентрировано весь матч. Только так можно победить «Сити». Может, кто-то может справиться с ними иначе, но у нас был только такой шанс.

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