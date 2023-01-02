Клопп о трансферной политике «Ливерпуля»: «Мы не играем в «Монополию» и не можем просто разбрасываться деньгами»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферной политике клуба.

«Я уже 7 лет в клубе, и каждое трансферное окно проходит примерно одинаково. Мы обсуждаем возможные сделки в таком духе, как будто деньги не играют никакой роли. Но это не так. Мы только купили невероятного футболиста Коди Гакпо, а в СМИ уже появились слухи о новых трансферах. Мы же не играем в «Монополию», клуб не может просто тратить деньги, так никогда не было.

Это часть моей философии, я работаю с полной верой в тех, кто у меня есть, мы не говорим своим игрокам, что нам нужен кто-то на их позиции. Очевидно, что на всех позициях нужны качественные футболисты, грубо говоря, нужны два состава, которые можно ротировать, но люди очень удивляются, когда мы говорим, что мы не можем разбрасываться деньгами», — приводит Sky Sports слова Клоппа.

В сезоне-2022/23 «Ливерпуль» купил четверых футболистов (Дарвин Нуньес, Фабио Карвальо, Келвин Рэмси, Коди Гакпо) и арендовал одного игрока (Артур Мело). По данным портала Transfermarkt.com, клуб потратил 137,3 миллиона евро. При этом мерсисайдцы продали пятерых футболистов (Садио Мане, Неко Уильямс, Такуми Минамино, Марко Груйич, Бен Дэвис) и заработали 80,7 миллиона евро.