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Сегодня, 11:58

Клопп о трансферной политике «Ливерпуля»: «Мы не играем в «Монополию» и не можем просто разбрасываться деньгами»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферной политике клуба.

«Я уже 7 лет в клубе, и каждое трансферное окно проходит примерно одинаково. Мы обсуждаем возможные сделки в таком духе, как будто деньги не играют никакой роли. Но это не так. Мы только купили невероятного футболиста Коди Гакпо, а в СМИ уже появились слухи о новых трансферах. Мы же не играем в «Монополию», клуб не может просто тратить деньги, так никогда не было.
Это часть моей философии, я работаю с полной верой в тех, кто у меня есть, мы не говорим своим игрокам, что нам нужен кто-то на их позиции. Очевидно, что на всех позициях нужны качественные футболисты, грубо говоря, нужны два состава, которые можно ротировать, но люди очень удивляются, когда мы говорим, что мы не можем разбрасываться деньгами», — приводит Sky Sports слова Клоппа.

В сезоне-2022/23 «Ливерпуль» купил четверых футболистов (Дарвин Нуньес, Фабио Карвальо, Келвин Рэмси, Коди Гакпо) и арендовал одного игрока (Артур Мело). По данным портала Transfermarkt.com, клуб потратил 137,3 миллиона евро. При этом мерсисайдцы продали пятерых футболистов (Садио Мане, Неко Уильямс, Такуми Минамино, Марко Груйич, Бен Дэвис) и заработали 80,7 миллиона евро.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 16 14 1 1 40-14 43
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 17 9 7 1 32-11 34
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 17 9 3 5 33-25 30
6
 Ливерпуль 16 8 4 4 33-19 28
7
 Фулхэм 17 7 4 6 29-27 25
8
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
9
 Брайтон 16 7 3 6 28-24 24
10
 Брентфорд 17 5 8 4 27-27 23
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 17 6 3 8 19-25 21
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 17 4 4 9 18-36 16
16
 Эвертон 17 3 6 8 13-20 15
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 12-34 14
18
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
19
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
Результаты / календарь
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38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 - : -
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 - : -
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 - : -
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 - : -
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 - : -
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 - : -
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
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