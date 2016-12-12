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Юрген Клопп: "Смешанные чувства после ничьей с "Вест Хэмом"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после ничьей с "Вест Хэмом" (2:2) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда здорово вошла в игру. По словам немецкого специалиста, после этой встречи у него смешанные чувства.

– Да, то, что мы не победили, – отрицательный момент, – приводит официальный сайт "Ливерпуля" слова Клоппа. – Одно очко мы все же набрали, так что эмоции смешанные. – Когда проигрываешь "Вест Хэму" в один мяч, да еще с учетом стиля игры соперника, его положения в таблице и качества, которым владеет лондонский клуб, обычно приходится тяжело. В первом тайме мы отлично вошли в игру, захватили мяч, разыгрывали его как хотели и забили. Повели в счете 1:0, и все развивалось неплохо. Но потом мы слишком увлеклись атакой, практически все были вовлечены в процесс нападении. За линией мяча у нас было ровно два центральных защитника и еще иногда с ними Хендерсон, остальные были в атакующей позиции.

Что касается гонки за чемпионство, сложно тягаться с "Челси", который выигрывает все матчи. Когда мы были на первом или втором месте в таблице, я об этом не думал, я так и говорил. Я уверен, что сейчас – тот самый момент, когда нужно набирать как можно больше очков. Как все мы знаем, сезон длится долго, но самый интенсивный момент начинается сейчас.

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