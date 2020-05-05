Юрген Клопп: «Санчо и Мбаппе? Я доволен нынешним подбором игроков в «Ливерпуле»»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, могут ли к команде присоединиться полузащитник «Боруссии Д» Джейдон Санчо или форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе.

— Садио Мане и Мохаммед Салах достаточно молоды, чтобы выступать за «Ливерпуль» в ближайшие несколько лет, — цитирует beIN Sports Клоппа. — Я полностью доволен нынешним подбором игроков и не думаю о ком-то еще. Когда я нахожусь в каком-то клубе, то работаю с теми, кто у меня есть в распоряжении, а не мечтаю о других. Санчо и Мбаппе? Если заполучим кого-то из них — здорово, но мы будем пытаться извлечь лучшее из того, что имеем. Вообще, я не могу отвечать на подобные вопросы, не создав массу заголовков в СМИ на следующий день, а это не то, чего мне хотелось бы.