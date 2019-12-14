Юрген Клопп: «Салах забил из офсайда? Меня это не беспокоит»
22:08
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал свое мнение о моменте в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (2:0), когда второй гол нападающего Мохамеда Салах был засчитан после просмотра ВАР.
— Как вы можете понять, когда вы выигрываете со счетом 2:0, то я не слишком беспокоюсь об этом, — приводит слова Клоппа BBC.
Честно говоря, я понятия не имел, был ли офсайд. Я больше не отмечаю голы, потому что теперь всегда нужно ждать, пока кто-нибудь подтвердит, что это чистый гол.
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