Юрген Клопп: «Салах забил из офсайда? Меня это не беспокоит»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал свое мнение о моменте в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (2:0), когда второй гол нападающего Мохамеда Салах был засчитан после просмотра ВАР.

— Как вы можете понять, когда вы выигрываете со счетом 2:0, то я не слишком беспокоюсь об этом, — приводит слова Клоппа BBC.

Честно говоря, я понятия не имел, был ли офсайд. Я больше не отмечаю голы, потому что теперь всегда нужно ждать, пока кто-нибудь подтвердит, что это чистый гол.

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