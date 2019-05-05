Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча с "Ньюкаслом" (3:2) в 37-м туре чемпионата Англии прокомментировал травму форварда Мохамеда Салаха. Он отметил, что после игры у него не было серьезных проблем со здоровьем. Салах был заменен из-за травмы на 73-й минуте, он покинул поле на носилках.

- Мо врезался головой в плечо вратаря и оказался на газоне, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Врач должен был принять решение, готов ли он продолжать игру. Он решил, что его нужно заменить, и мы, конечно, приняли это. Когда его заменили, он сидел в раздевалке и досматривал матч. Он был в порядке, но, нам нужно подождать. Он получил довольно сильный удар в этом моменте. Нам нужно подождать.

Салах забил один из мячей "Ливерпуля" в этой игре. 7 мая команде предстоит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

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