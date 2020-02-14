Юрген Клопп: «Решение по Салаху и Олимпиаде еще не принято»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что клуб еще не принял решения относительно того, отпускать ли нападающего команды, Мохамеда Салаха, на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Ранее главный тренер олимпийской сборной Египта Шауки Гариб включил 27-летнего футболиста в список кандидатов на место в заявке на футбольный олимпийский турнир.

— Хочу ли я потерять игрока на время предсезонных сборов? Конечно, нет, — приводит BBC слова Клоппа. — Правда, нам надо учитывать разные варианты развития событий. Нам нужно больше информации. Как все будет выглядеть? Когда начнется подготовка? Посмотрим, что будет дальше. С нами пока никто не контактировал, так что мы еще не приняли решения по поводу Салаха и Олимпиады.

Олимпийский турнир пройдет с 22 июля по 8 августа. Если Салах отправится на него, то пропустит предсезонную подготовку и, возможно, первые туры чемпионата Англии-2020/21.

По правилам в футбольном турнире Олимпиады могут играть игроки не старше 23 лет, однако каждая команда может включить в заявку до трех футболистов более старшего возраста.

Салах уже принимал участие в Олимпиаде-2012. Тогда Египет дошел до четвертьфинала, а форвард забил по голу в каждом из трех матчей группового турнира.