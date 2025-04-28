Клопп поздравил «Ливерпуль» с чемпионством: «Безумно благодарен за прошлое, счастлив за настоящее»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил «мерсисайдцев» с завоеванием чемпионского титула в АПЛ.

«Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии в 20-й раз в истории и сравнялся по этому показателю с «Манчестер Юнайтед».

«Безумно благодарен за прошлое. Очень, очень счастлив за настоящее. Крайне позитивно настроен на будущее! Поздравляю — YNWA (You'll Never Walk Alone, «Ты никогда не будешь один»). Спасибо, любимые», — написал Клопп в соцсетях.

Клопп возглавял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год. Под его руководство команда становилась чемпионом АПЛ в сезоне-2019/20. После ухода немецкого специалиста из клуба новым главным тренером был назначен Арне Слот.