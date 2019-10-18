Юрген Клопп: «После 29 матчей Сульшер набрал на 2 очка больше, чем я после стольких же игр в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил свое начало работы в команде с работой Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед».

— Не думаю, что Сульшер — плохой тренер, тем более, после 29 матчей он набрал на 2 очка больше, чем я после стольких же игр в «Ливерпуле», — цитирует немца ВВС. — Тогда я тоже не чувствовал себя в безопасности. Ни у кого не было ощущения, что я — тот самый тренер, который нужен «Ливерпулю».

Честно говоря, понятия не имею, насколько серьезна ситуация у Сульшера. Я не особо обращаю внимания на слухи. Важно, что ему говорит совет директоров «МЮ».

После 8 туров в активе «МЮ» 9 очков в английской премьер-лиге. От зоны вылета «манкунианцев» отделяют 2 балла.