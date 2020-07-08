Юрген Клопп подтвердил уход Лалланы из «Ливерпуля» по окончании сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе полузащитника команды Адама Лалланы по окончании сезона-2019/20.

— Понятно, что Адам уйдет из команды этим летом, — цитирует пресс-служба «Ливерпуля» Клоппа. — Хотя он еще не ушел, я уже скучаю по всему, что связано с ним. Он — невероятный профессионал, один из самых влиятельных футболистов в плане тренировок среди всех, с кем я работал за всю карьеру. Желаю Адаму всего наилучшего в дальнейшей карьере. Мне кажется, он уже стал легендой «Ливерпуля», теперь он может стать легендой в другом клубе.

Лаллана перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» летом 2014 года. На его счету 22 гола и 22 результативных передачи в 178 матчах за мерсисайдцев.