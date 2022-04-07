Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча «Ливерпуля» с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч АПЛ против «Манчестер Сити».

«Если мы выиграем, что будет сделать нелегко, никто не подумает, что борьба за чемпионство закончилась. Все знают о важности следующей игры, но после нее будут и другие матчи, в том числе в чемпионате Англии», — цитирует Клоппа Reuters.

Матч «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» в 32-м туре АПЛ пройдет в воскресенье, 10 апреля, на «Этихад». Начало — в 18.00 (мск).

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 72 очка, у «Манчестер Сити» 73 очка.