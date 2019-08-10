Юрген Клопп: "Первые 60 минут "Ливерпуль" играл в супер-футбол"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Норвичем" в 1-м туре чемпионата Англии (4:1) отметил, что остался доволен уровнем игры. По его мнению, "красным" есть еще над чем работать, поскольку сейчас только начало сезона.

– В течение 60 минут мы выглядели очень резкими, а затем нужно было больше контролировать игру, – цитирует BBC Клоппа. – К "Норвичу" у меня большое уважение. Они оставались дерзкими и наслаждались своим футболом. В начале второго тайма мы могли забить пятый и шестой голы, но в итоге забил соперник. "Ливерпуль" не был в опасности, но потрудиться пришлось, чтобы удержать счет.

Мы должны быть умнее в следующих двух играх. Нам нужно принять несколько решений и попытаться выиграть обе встречи, что будет сложно. Но сегодня было много позитива. В течение 60 минут мы играли в супер-футбол, а последние полчаса – такое нормально на старте сезона.