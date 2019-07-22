Юрген Клопп обнялся с репортером-двойником. Уморительное видео

Главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на пресс-конференции один из репортеров попросил обняться. Немецкий специалист предоставил журналисту такой шанс, после чего рассмешил публику своим высказыванием.

- Это, наверное, лучший вопрос, который я когда-либо слышал. Ты выглядишь как мой чертов двойник, - сказал Клопп после объятий.

"You look like my f---ing doppelganger."



Reporter asks Jurgen Klopp for a hug during press conference 😂 pic.twitter.com/d0dvqTXjK4 — ESPN UK (@ESPNUK) July 22, 2019



