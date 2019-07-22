14:47 | Футбол — Англия

Юрген Клопп обнялся с репортером-двойником. Уморительное видео

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Главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на пресс-конференции один из репортеров попросил обняться. Немецкий специалист предоставил журналисту такой шанс, после чего рассмешил публику своим высказыванием.

- Это, наверное, лучший вопрос, который я когда-либо слышал. Ты выглядишь как мой чертов двойник, - сказал Клопп после объятий.


  

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