Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

— Он очень хороший игрок, но я понятия не имею, откуда берутся такие слухи, — цитирует Клоппа Goal. — Эта информация не может исходить от нас, потому что мы никогда не говорили об этом.

Если бы мы были заинтересованы в его переходе, никто не знал бы об этом. Нам нечего сказать. Я знаю, как это звучит, но я не могу это изменить.

Его возможный гонорар — это еще одна проблема, на 100 процентов станет проблемой.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 11 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. В 5 встречах Лиги чемпионов на его счету гол+пас.