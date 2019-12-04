Юрген Клопп — о Санчо в «Ливерпуле»: «Он очень хороший игрок, но я понятия не имею, откуда берутся такие слухи»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
— Он очень хороший игрок, но я понятия не имею, откуда берутся такие слухи, — цитирует Клоппа Goal. — Эта информация не может исходить от нас, потому что мы никогда не говорили об этом.
Если бы мы были заинтересованы в его переходе, никто не знал бы об этом. Нам нечего сказать. Я знаю, как это звучит, но я не могу это изменить.
Его возможный гонорар — это еще одна проблема, на 100 процентов станет проблемой.
В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 11 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. В 5 встречах Лиги чемпионов на его счету гол+пас.