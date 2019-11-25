Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о конкуренции в АПЛ.

— Очевидно, что «Манчестер Сити» заслужил все эти трофеи в Англии в прошлом году, они были невероятны, — цитирует Клоппа Sky Sports. — С ними сложно держаться на расстоянии в турнирной таблице, так что посмотрим.

Всего восемь очков разделяют нас от «Лестера», поэтому мы не должны забывать и их — они были чемпионами несколько лет назад. «Челси» проводит невероятный сезон.