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Юрген Клопп — о лидерстве в АПЛ: «Мы не думаем об очках, только о следующей игре»

12:31
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о конкуренции в АПЛ.

— Очевидно, что «Манчестер Сити» заслужил все эти трофеи в Англии в прошлом году, они были невероятны, — цитирует Клоппа Sky Sports. — С ними сложно держаться на расстоянии в турнирной таблице, так что посмотрим.

Всего восемь очков разделяют нас от «Лестера», поэтому мы не должны забывать и их — они были чемпионами несколько лет назад. «Челси» проводит невероятный сезон.

Мы полностью расслаблены. Мы не думаем о разрыве в таблице, не думаем об очках, только о следующей игре. До сих пор это работало очень хорошо.

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