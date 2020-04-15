Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к фанатам команды в 31-ю годовщину трагедии на «Хиллсборо», где погибли 96 фанатов «красных».

— Сегодня самый важный день в году для нашего клуба, все это время так было и так будет, — цитирует официальный сайт «Ливерпуля» Клоппа. — Мы планировали собраться вместе на «Энфилде», но на данный момент это невозможно из-за ситуации в мире. Единственное, в чем мы можем быть уверены — в том, что мы все думаем друг о друге. Поверьте, мы думаем о вас. Все наши мысли, молитвы и, что самое главное, наша любовь — с вами. You'll Never Walk Alone.

15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» произошла давка среди болельщиков на трибуне, повлекшая смерть 96 болельщиков «красных». Всего же в трагедии получили ранения разной степени тяжести 766 человек.