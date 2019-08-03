Юрген Клопп недоволен календарем премьер-лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал недовольство календарем английской премьер-лиги. 8 августа "красные" в 1-м туре сыграют с "Норвичем".

– Эта дискуссия идет всегда. Кто-то должен говорить об этом. Я разговаривал вчера с Карло Анчелотти, в серии А также 20 команд, но сезон начинается 24 августа, - цитирует Клоппа Sky Sports. - Я не знаю, почему. Английская премьер-лига чудесный турнир. Все и так будут ее смотреть, кто бы там не играл. Нам не нужны эти две недели, когда никто в мире не играет. Только Англия. Мы можем смотреть премьер-лигу. Но в этом нет никакого смысла.