Юрген Клопп: «Не самая красивая игра, но я более чем доволен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (2:0).

— Не самая красивая игра, но я более чем доволен, — цитирует Клоппа BBC. — На этом этапе нужно демонстрировать устойчивость, и я считаю, что сегодня мы сделали это. У нас очень много игр, но мы в порядке.

У «Уотфорда» были моменты, зато мы реализовали свои. Мы могли бы сделать игру проще для нас самих, но постоянно контролировать игру очень энергозатратно.

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