Юрген Клопп: «Не самая красивая игра, но я более чем доволен»
21:07
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (2:0).
— Не самая красивая игра, но я более чем доволен, — цитирует Клоппа BBC. — На этом этапе нужно демонстрировать устойчивость, и я считаю, что сегодня мы сделали это. У нас очень много игр, но мы в порядке.
У «Уотфорда» были моменты, зато мы реализовали свои. Мы могли бы сделать игру проще для нас самих, но постоянно контролировать игру очень энергозатратно.
Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...