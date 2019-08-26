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Юрген Клопп: «Не исключаю, что после работы в «Ливерпуле» возьму продолжительную паузу»

19:58

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Kicker рассказал о возможных планах после ухода из английского клуба.

— Мой контракт с «Ливерпулем» действует еще несколько лет, и пока я не уверен, что продлю его, — заявил Клопп. — К тому моменту я должен понять, достаточно ли у меня сил, чтобы продолжать тренерскую деятельность.

Я не тот человек, который будет экономить силы и энергию, если я за что-то берусь, я делаю это с полной отдачей. Не исключаю, что после «Ливерпуля» я возьму продолжительный отпуск.

52-летний немецкий специалист непрерывно тренирует с 2001 года, когда он возглавил «Майнц». В дальнейшем Клопп работал с дортмундской «Боруссией».

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