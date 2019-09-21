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Юрген Клопп: «Не думаю, что «Челси» пострадал от запрета на регистрацию новичков»

12:07
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Челси» не пострадал от запрета ФИФА на регистрацию новичков, который был наложен на лондонцев в этом году. По его словам, собственная молодежь «Челси» стала своеобразным приобретением клуба.

— У «Челси» появился Пулишич, я не уверен в его стоимости — около 50-60 миллионов евро. И все игроки вокруг него стоят примерно столько же, — цитирует ВВС Клоппа. — Абрахам сейчас стоит 60 миллионов, Маунт тоже оценивается в 60 миллионов, если не больше. Хадсон-Одои — тоже. Жоржинью не так молод, но он относительно недавно в чемпионате Англии. А Канте вообще может играть еще лет двадцать. Ему, наверное, 18 лет. У «Челси» есть и опытные игроки, такие как Ковачич, Баркли, Педро, Виллиан, Жиру, Батшуайи. Если в мире и есть клуб, на который не влияет запрет на подписание новичков, то это «Челси».

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