Юрген Клопп: «Нам нужен не рекорд, нам нужны три очка»
5 июля 2020, 21:58
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 33-го чемпионата Англии против «Астон Виллой» (2:0) и прокомментировал возможность побить рекорд лиги по набранным очкам.
— Могу сказать только одно: нет шансов побить рекорд, если постоянно об этом думаешь, — приводит слова Клоппа Sky Sports. — Нам нужен не рекорд, нам нужны три очка. Мы не думаем о таких вещах. Набрать три очка — это уже достаточно сложная задача.
Сегодня «Астон Вилла» билась изо всех сил и усложнила нам жизнь.
?Мне понравилась встреча, выступление не было блистательным, но оно было достаточно хорошим для того, чтобы взять три очка
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