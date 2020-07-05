Юрген Клопп: «Нам нужен не рекорд, нам нужны три очка»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 33-го чемпионата Англии против «Астон Виллой» (2:0) и прокомментировал возможность побить рекорд лиги по набранным очкам.

— Могу сказать только одно: нет шансов побить рекорд, если постоянно об этом думаешь, — приводит слова Клоппа Sky Sports. — Нам нужен не рекорд, нам нужны три очка. Мы не думаем о таких вещах. Набрать три очка — это уже достаточно сложная задача.

Сегодня «Астон Вилла» билась изо всех сил и усложнила нам жизнь.

?Мне понравилась встреча, выступление не было блистательным, но оно было достаточно хорошим для того, чтобы взять три очка