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Юрген Клопп: «Надеюсь, в раздевалках стадиона «Наполи» будет хотя бы душ»

20:40
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил над раздевалками домашнего стадиона «Наполи»? «Сан-Паоло», информирует Calcionews24. 52-летний немецкий специалист надеется, что его игроки смогут принять душ и переодеться на этой арене.

— Возможно, эти фотографии были в мае прошлого года, не знаю, — приводит слова Клоппа Calcionews24. — Быть не может, чтобы они были сделаны несколько дней назад. Надеюсь, что в раздевалках «Наполи» будет хотя бы душ и местечко, где можно будет переодеться.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» примет «Ливерпуль» 17 сентября, начало игры — в 22.00 (мск).

Все о Лиге чемпионов — здесь

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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